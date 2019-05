Napoli, incidente tra Fuorigrotta e Bagnoli: auto si ribalta, conducente illeso

Martedì 21 Maggio 2019, 23:23

Sembra un incubo quello che si sta vivendo in questi giorni sulle strade tra Fuorigrotta e Bagnoli. La morte del giovane 21enne L.N. su via Diocleziano, l’incidente in cui è rimasta coinvolta una donna mentre attraversava la strada, tra via Maiuri e via Silio Italico, ed ora – proprio pochi minuti fa – l’auto ribaltata in viale Kennedy. Nulla di grave questa volta, ma tanta paura da parte del conducente – un 35enne di Fuorigrotta – che era alla guida della sua Renault Clio e che è rimasto fortunatamente illeso.L’incidente sarebbe avvenuto, da quello che risulta da una prima ricostruzione, a seguito della distrazione del ragazzo che avrebbe impattato contro una vettura in sosta, ribaltandosi immediatamente dopo lo scontro.Sul posto attualmente gli uomini della Polizia Locale guidati dal capitano Muriano stanno provvedendo ad effettuare tutti i rilevi del caso, prima di liberare la strada dall’auto e dai frammenti sparsi sull’asfalto.