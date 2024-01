Arcigay, Giornata della memoria per le vittime dei nazifascisti: ebrei, Rom, omosessuali, transessuali

In occasione della Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata ogni anno il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, per ricordare le vittime dell’Olocausto, le associazioni LGBTQIA+ napoletane, Antinoo Arcigay Napoli, ALFI le Maree, Associazione Trans Napoli, Pochos, Pride Vesuvio Rainbow, ARCI Napoli e Coordinamento Campania Rainbow, unitamente ad Aperitivo Resistente e con il supporto dell’ANPI di Napoli, organizzano un incontro presso la sede di Antinoo Arcigay Napoli, sabato 27 gennaio alle 18:30.

L’incontro annuale si ripropone di ricordare tutte le vittime travolte dall’odio nazifascista, ebrei, rom, sinti, minoranze religiose, dissidenti politici e alcune decine di migliaia di persone omosessuali, lesbiche e transessuali.

Insieme per difendere e promuovere il diritto alla Memoria, ma soprattutto per analizzare le condizioni che portarono alla deportazione di milioni di persone in Europa durante la seconda guerra mondiale e che potrebbero drammaticamente riproporsi.

Insieme per rafforzare quel fronte di resistenza civica, unico possibile argine contro il crescente dilagare, in Italia e in Europa, delle destre xenofobe, razziste e omotransfobiche.

L’evento è dedicato alla memoria di Antonio Amoretti, partigiano delle Quattro Giornate di Napoli e scomparso lo scorso anno e a Gennaro Morgese, figlio di Maddalena Cerasuolo, “Lenuccia”, unica donna decorata al valor militare per aver partecipato e combattuto durante le Quattro Giornate.