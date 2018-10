Domenica 21 Ottobre 2018, 18:21

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Napoli a carico di altrettanti soggetti ritenuti ex affiliati al clan camorristico dei Falanga, operante nel controllo degli affari illeciti. In cella sono finiti Anna De Blasio, 70 anni, condannata a due anni e 10 mesi di carcere, e un 62enne di Portici che deve espiare sette anni e mezzo di reclusione per associazione di tipo mafioso.