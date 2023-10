Doppio terno a Napoli per l’arresto di Tony Colombo: si attende l’estrazione di sabato

Doppio terno, per gli esperti del lotto è quello vincente. L’arresto di Tony Colombo e Tina Rispoli fa impazzire i giocatori incalliti. «Questi terni vanno giocati almeno tre volte – dice uno scommettitore abituale – ma non è detto che possa uscire anche nelle giocate future».

Le ricevitorie espongono i due terni in evidenza sulle loro vetrine: 13-32-44 (Tony-colombo- e’cancelle) e 8-46-44 (Tina-moglie- e’ cancelle).

«Per un terno secco - dice un altro giocatore - la vincita ammonta a 4500 volte l'importo scommesso, ma se si gioca per le altre ruote va divisa per il numero delle ruote scelte, io gioco quello secco, bisogna osare per vincere».

Un altro giocatore accanito esorta ad essere cauti: «Il gioco del lotto per i napoletani è sempre stato entusiasmante, ma bisogna darsi sempre un limite e giocare con cautela, con dei budget limitati, non deve diventare gioco d’azzardo, altrimenti finisce l’incanto».

Ad oggi i numeri indicati dagli esperti non sono stati ancora estratti, si attende l’estrazione di sabato.