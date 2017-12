Mercoledì 27 Dicembre 2017, 20:59 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 20:59

Arturo, il 17enne accoltellato lo scorso 18 dicembre in via Foria a Napoli, è stato «salvato dalla buona sanità». A dirlo è Mario Forlenza, direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, ricostruendo la vicenda sanitaria del 17enne, in un primo momento ricoverato nell'ospedale San Giovanni Bosco e poi trasferito all'ospedale Monaldi.In particolare, Forlenza sottolinea le «molteplici attestazioni di stima da parte della madre del ragazzo verso la struttura San Giovanni Bosco e il personale medico e sanitario che ha operato per salvare la vita del proprio figlio. Ciò dimostra che la buona sanità è possibile a condizione che ognuno faccia il proprio dovere anche e soprattutto assumendosi precise responsabilità».In tal senso, Forlenza ricorda che Arturo, giunto il 18 settembre al pronto soccorso del San Giovanni Bosco «in shock emorragico codice rosso per ferite al collo, al torace e al braccio multiple» che gli avevano procurato, tra le altre cose, la «lacerazione della giugulare interna di destra», è stato immediatamente trasferito in sala operatoria «dove è stato trattato da due equipe chirurgiche contemporaneamente, quella di chirurgia generale e di chirurgia vascolare».Dopo l'intervento il ragazzo è stato trasferito in rianimazione «per uscirne dopo 3 giorni fuori pericolo». Il 25 dicembre, prosegue Forlenza, «si è reso necessario trasferirlo presso l'ospedale Monaldi per trattare le lesioni concomitanti che rischiavano un peggioramento. Il dottor Sorge, allertato dal dottor De Maria, che era di turno, in relazione a questo trasferimento, convinto che lo stesso era necessario per il completo recupero del paziente, nonostante il parere contrario di altri medici, ha personalmente accompagnato il ragazzo in ambulanza presso il Monaldi dove ad attenderlo c'era il primario del reparto di destinazione».