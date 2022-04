Camorra a Napoli, blitz nel rione 167 di Arzano: 27 arresti, smantellati i clan Monfregolo e Cristiano

Maxiretata dei carabinieri nel famigerato rione 167 di Arzano, attualmente sotto il controllo del gruppo Monfegolo, ex alleato dei Cristiano, questi ultimi costretti a scappare dalle palazzine popolari dopo una faida combattuta colpi di bombe, stese e l’omicidio eccellente di Salvatore Petrillo ucciso nel Roxy bar.

In manette sono finiti in 27 tra elementi del clan Monfregolo e anche appartenenti alla cosca dei Cristiano a Frattaminore, dove si sono registrate le esplosioni di sei bombe in meno di 20 giorni. Sono tutti accusati, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi, estorsione, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori.