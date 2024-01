«Ascolto storie d'amore gratis», il fenomeno per cuori infranti, al centro storico di Napoli

Tutti abbiamo bisogno di condividere le nostre emozioni, sopratutto quelle legate all'amore, ma non sempre c'è qualcuno disposto ad ascoltarci.

Per questo, da qualche tempo, c'è chi si occupa di ascoltare per strada, i cuori infranti.

L’idea sembra essere nata in Uruguay, quando un ragazzo, ha preso due sedie e si è messo a raccogliere le storie d’amore dei passanti in una piazza di Montevideo.

Il fenomeno d'ascolto, poi è sbarcato in Italia nel 2017, grazie a Salvino Sagone che ha inaugurato l'arte di ascoltare le storie d'amore nel bel paese.

Da allora il fenomeno sta esplodendo in tutte le piazze italiane, arrivando anche a Napoli - si ricorda l'esperimento a febbraio 2017 del gruppo The Liberators of Napoli, che accolse i cuori infranti a piazza del Plebiscito - e ora si ripropone con l'iniziativa di un giovane partenopeo.

«Ascolto storie d'amore gratis», si legge sul suo cartello, in pieno centro storico a Napoli e ad avvicinarsi sono soprattutto i piu giovani.

Intanto la foto del giovane interlocutore, immortalato da Ferdinando Kaiser, sta diventando virale sul web. Tantissimi i commenti: «Un bel modo per riprendere il contatto con l’ascolto reciproco, faccia a faccia, in un mondo caratterizzato da rapporti sempre più virtuali e meno reali» ; «Fortissimo e originale!» ; «Ascoltare è una forma d'aiuto.

Molte volte è l'unico aiuto di cui abbiamo bisogno».