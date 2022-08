Asl di Napoli, il manager Verdoliva conferma la squadra in direzione

Confermata la squadra. Si è insediata la direzione strategica all'Asl Napoli 1 Centro, prosegue il lavoro avviato tre anni fa. «Avanti, al servizio delle persone, per soddisfare il diritto alla salute dei nostri cittadini», dice il manager Ciro Verdoliva che ha confermato Maria Corvino direttrice sanitaria aziendale e Michele Ciarfera direttore amministrativo aziendale.

APPROFONDIMENTI CRONACA Allerta meteo in Campania prosegue fino a domani CRONACA Sbanda con il furgone e muore: un'altra tragedia sulle strade... IL CASO Alto impatto a Napoli, raffica di multe ​per violazioni al codice...

«Tre anni fa ho intrapreso il mio percorso da direttore generale e pochi mesi prima da commissario straordinario, una grande responsabilità che nel corso dei tanti momenti difficili, non ultima la pandemia, mi ha dato l’occasione di conoscere meglio donne e uomini straordinari e volitivi, professionisti della sanità, che hanno condiviso - da subito - un percorso». Il manager aggiunge: «In continuità con questi tre anni e mezzo prosegue una sfida che di certo conferma il gravoso impegno, ma che - giorno per giorno - sarà denso di tante soddisfazioni per gli utenti e per i dipendenti. Con una “Una Squadra al lavoro per garantire salute”».