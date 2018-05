Assalto armato al bar tabacchi: trovata la macchina dei banditi

Sabato 19 Maggio 2018, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 12:25

GIUGLIANO - Assalto questa mattina al bar - tabacchi Blu Moon di via Casacelle, tre banditi hanno fatto irruzione all’intero dell’esercizio commerciale armati di pistola e hanno razziato tutto quanto era possibile. Circa 550 euro il bottino tra sigarette e denaro. I ladri hanno agito fulmineamente, pochissimi minuti per mettere a segno il colpo e fuggir a gambe levate facendo perdere le loro tracce. I malviventi avevano volto coperto, probabilmente sono anche originari di Giugliano. Dopo aver effettuato il colpo hanno poi lasciato la vettura in strada. A trovarla sono stati i carabinieri della Compagnia di Giugliano che l’hanno sequestrata. I militari rileveranno le impronte digitali lasciate all’interno e sulla tappezzeria che probabilmente porteranno ai banditi. La macchina è risultata rubata e non era stata abbandonata. Sono stati carabinieri dopo aver sentito i testimoni a cercarla e poi trovarla in una stradina del centro.