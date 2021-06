Napoli, dissesto e strada chiusa per una perdita d'acqua a Scampia

Squadre dell’Abc e della protezione civile a lavoro in via Baku a Scampia, dove una perdita idrica ha costretto la polizia locale a chiudere la strada. La perdita nel sottosuolo ha generato un esteso avvallamento che ha lesionato l’asfalto in diversi punti, costringendo le autorità locali a deviare il traffico sulle arterie stradali adiacenti.

«Abbiamo avuto un immediato riscontro delle squadre dell’Abc - afferma il presidente dell’VIII Municipalità Apostolos Paipais - e della protezione civile. Ma non solo. Anche gli uomini del commissariato di Scampia, sono stati pronti ad intervenire. Attualmente siamo al lavoro per risolvere al più presto il problema, senza arrecare ulteriori danni o pericoli alla cittadinanza. Per questo abbiamo intenzione di proseguire con le azioni di verifica e messa in sicurezza. Dobbiamo essere sicuri di risolvere il problema in maniera definitiva e senza ulteriori danni».