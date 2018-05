Bacoli, fiamme in un deposito in via Bellavista: area sequestrata

Martedì 22 Maggio 2018, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 11:53

BACOLI – A fuoco questa mattina un deposito all'aperto in una traversa di via Bellavista: in fiamme cassette in plastica e la parte anteriore e interna di un camion in sosta, una moto. L'incendio, in base ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbe stato innescato da un rogo di sterpaglie. Sul posto sono giunti subito gli agenti di polizia municipale seguiti dai carabinieri delle stazioni di Bacoli e Monte di Procida, tre squadre di vigili del fuoco impegnati ad evitare che il rogo si propagasse alle abitazioni contigue. L'area, estesa su cento metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro e dovrà essere bonificata dal titolare del deposito. Una nube di fumo nero, sollevata sul quartiere periferico, è stata visibile dai Comuni limitrofi fino allo spegnimento. «Si esclude un fenomeno di autocombustione – spiega il comandante della polizia municipale, Marialba Leone – sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Il sequestro è un atto dovuto di polizia giudiziaria finalizzato alla bonifica dell’area».