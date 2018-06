Domenica 3 Giugno 2018, 18:32

Nell'ambito delle giornate ecologiche «Salviamo l'Ambiente» varate dal comune di Bacoli, di concerto con Lega Ambiente e Pro Loco, un gruppo di volontari si è dedicato a ripulire i fondali del lago Miseno. In particolare i volontari hanno liberato il tratto dell'invaso che si estende dalla villa comunale fino a Miseno. Ripescato materiale plastico di ogni genere, soprattutto centinaia di bottiglie di plastica, pneumatici di auto e moto, reti da pesca, materiale di risulta e rimossa flora in stato di decomposizione.Tutti i rifiuti sono stati raccolti e differenziati in uno spazio del parcheggio comunale e sistemati in appositi bustoni per essere smaltiti dall'azienda che effettua il servizio raccolta nel comune flegreo. Le giornate sull'ambiente proseguiranno ancora per due domeniche: in calendario la pulizia di Punta Pennata e di Marina Grande. Nei precedenti appuntamenti sono stati ripuliti gli arenili di Baia, Miseno, Miliscola ed il versante nord-est del Miseno.