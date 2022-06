Bambina morta annegata a Torre Annunziata, al via le perizie: il pm scagiona i bagnini

Vittoria per circa un'ora da sola e poi ritrovata annegata in mare: la mamma è indagata per abbandono di minore. Un atto dovuto, quello dell'iscrizione nel registro degli indagati di Mina, la 38enne mamma della piccola Vittoria, che permetterà agli inquirenti di proseguire con l'inchiesta, in modo da eseguire in giornata l'autopsia e la copia forense del telefonino della donna. Dal cellulare, infatti, saranno ricostruite quelle oltre due ore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati