Bambina morta annegata a Torre Annunziata, la mamma di Vittoria indagata per abbandono di minore

Domani sarà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpicino di Vittoria, la bimba di 5 anni morta annegata sabato pomeriggio sul litorale oplontino. La Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituti Giuliano Schioppi e Bianca Maria Colangelo) ha iscritto nel registro degli indagati il nome di Mina, mamma della bambina, con l'accusa di abbandono di minore. Un atto dovuto, che servirà per far proseguire le indagini sulla vicenda che, al momento, ha ancora diversi aspetti da chiarire. Dalla mancata vigilanza alla bimba, sfuggita per decine di minuti, all'allarme lanciato dopo tempo e alle ricerche, forse, partite con ritardo e concentrate in spiaggia per il timore di un rapimento.

Non sono emerse irregolarità dal punto di vista della sicurezza da parte del Lido Risorgimento, l'autopsia chiarirà anche l'ora esatta del decesso, avvenuto probabilmente per annegamento oppure a causa di un malore. La sua scuola, intanto, ga sospeso tutte le attività in segno di lutto.