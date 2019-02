Venerdì 1 Febbraio 2019, 18:28 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2019 18:29

Banditi scatenati a Marano. Un'escalation senza fine. Malviventi, verosimilmente gli stessi componenti di una gang che da alcune settimana terrrorizza la città, sono entrati in azione questa volta nella farmacia Mascia di via Casalanno. Hanno minacciato i titolari dell'esercizio commerciale, i dipendenti e un cliente e si sono fatti consegnare, armi in pugno, parte dell'incasso della giornata. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia di via Nuvoletta per le indagini del caso. Il bottino della rapina non è stato ancora quantificato. Non si registrano feriti. Nel giro di dieci giorni sono state numerose le rapine consumate ai danni di supermarket e farmacie.