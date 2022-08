Barca in avaria: Guardia Costiera salva due diportisti nel Napoletano

Imbarcazione in avaria: Guardia Costiera trae in salvo i due occupanti. È accaduto nelle acque antistanti località «Puntaquattroventi», da dove è giunta la segnalazione di pericolo alla sala operativa di Torre del Greco. Chiara la richiesta: un natante da diporto aveva un’avaria al motore ed aveva difficoltà di manovra. Un inconveniente che aveva portato alla deriva l’unità.

Giunti immediatamente sul posto i soccorritori, a bordo del battello pneumatico GC B66, una volta intercettato il natante in difficoltà hanno provveduto ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza dello stesso e delle due persone presenti a bordo. Accertato che queste ultime erano in buono stato di salute e non necessitando di assistenza medica, il mezzo proseguiva per il porto del Granatello di Portici rimorchiata da un'imbarcazione privata, presente in loco, ma sempre scortato dalla Guardia Costiera, prima di essere assicurato agli ormeggi nell’area portuale di Portici.