Beato Romano, fedeli in festa: sarà santo il 14 ottobre in Vaticano

Sabato 19 Maggio 2018, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 11:26

Il Beato Vincenzo Romano sarà canonizzato in Piazza San Pietro il prossimo 14 ottobre, nel corso del Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani, insieme a Papa Paolo VI e monsignor Oscar Arnulfo Romero, ucciso sull'altare a San Salvador nel 1980. Lo ha comunicato papa Francesco durante il Concistoro ordinario pubblico per alcune cause di canonizzazione, svoltosi oggi in Vaticano. Gli altri santi che verranno proclamati il 14 ottobre dal Papa sono il sacerdote italiano Francesco Spinelli e le suore Maria Caterina Kasper, tedesca, e Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, spagnola.Fissato per domenica 14 ottobre, sarà questo uno degli eventi al centro del Sinodo dei giovani, in programma in Vaticano dal 2 al 28 di quel mese. Nel fissare la data della cerimonia, papa Bergoglio ha accolto la richiesta di canonizzazione dei sei beati formulata durante il Concistoro di stamane dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.