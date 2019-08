CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 1 Agosto 2019, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La salma del piccolo Davide arriverà a Maddaloni domani intorno alle 14. Poi, alle 16, presso la Basilica del Corpus Domini si terranno i funerali. Ieri mattina, presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Napoli si è svolto l'esame autoptico sul corpo del bambino, che avrebbe compiuto 4 anni ad ottobre, annegato una settimana fa in una piscina del noto locale Kora di Lucrino a Pozzuoli, durante un banchetto nuziale. In un primo momento, la ditta di onoranze funebri aveva avuto mandato dalla famiglia di portare la salma a Maddaloni già nella serata di ieri, poi per questioni tecniche si è deciso direttamente per venerdì. Maddaloni attende di dare l'ultimo saluto al piccolo Davide. La sua storia è, oramai, entrata nel cuore di tutti. I suoi occhietti vispi, per i tanti conosciuti solo attraverso le foto pubblicate da amici e parenti sui social, resteranno impressi a molti.