«Blatte in ospedale a Napoli, un sindacalista capo dei sabotatori»

Lunedì 18 Febbraio 2019, 07:00

Lo scenario si fa sempre più circoscritto e l'obiettivo stringe sul possibile ideatore. I carabinieri del Nas, che lavorano al caso delle blatte nel bagno del pronto soccorso del Vecchio Pellegrini, sembrano seguire una pista ben precisa. E nel mirino delle indagini finisce un infermiere sindacalista. Il sospetto è che possa essere stata sua la regìa del sabotaggio, sua la leadership su un gruppetto di colleghi intenzionati a fare in modo che si accendessero i riflettori sul pronto soccorso della Pignasecca per sbloccare o provocare trasferimenti di personale a una diversa struttura ospedaliera. Eccolo, dunque, il sospetto che prende corpo man mano che le indagini proseguono tra sopralluoghi e testimonianze. Almeno in questa fase gli investigatori, coordinati dalla Procura di Napoli, seguono l'ipotesi di un'azione dolosa e lavorano alacremente alle indagini per verificare il sospetto che il sabotaggio possa essere stato opera di un gruppo di infermieri legati a una sigla sindacale e interessati ai trasferimenti nella nuova struttura di Napoli est, l'Ospedale del Mare. Del resto che vi fosse una sorta di guerra, anche e soprattutto sul fronte sindacale, interna alla categoria in relazione ai trasferimenti nel nuovo ospedale di Ponticelli era emerso già a settembre scorso quando, proprio poco prima della inaugurazione dell'Ospedale del Mare, fu sabotata la fontana di uno dei bagni causando un allagamento. Coincidenze? Gli investigatori vogliono vederci chiaro e, dopo aver fatto sopralluoghi e ascoltato testimoni, stanno orientando le indagini verso la pista sindacale per verificare se possa essere attendibile la ricostruzione in base alla quale le blatte siano state liberate nel bagno del Vecchio Pellegrini con il preciso intento di creare un caso e ottenere così la chiusura del pronto soccorso e il trasferimento di personale in una struttura meno disagiata e con diverse condizioni di turni e straordinari.