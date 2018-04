Martedì 24 Aprile 2018, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2018 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blitz dei carabinieri di Marano nella piazza di spaccio al centro della città. I militari, nella tarda serata di ieri, dopo lunga e mirata attività investigativa volta alla repressione dell’attività di spaccio di stupefacentimessa in atto da un gruppo di giovani, hanno individuato ed arrestato il pusher e coordinatore delle attività illecite: si tratta di V.M., 23enne, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, all’atto dell’intervento coordinato dal tenente Francesco Tessitore, è stato trovato in possesso di 20 dosi di stupefacenti: hashish e marijuana, già pronte per la cessione. L'arrestato poteva contare su una rete di fiancheggiatori che lo avvertivano dell’arrivo dei carabinieri e per i quali sono in corso ulteriori accertamenti per la loro identificazione. Determinanti, ai fini dell'arresto di V.M., sono state le segnalazioni dei cittadini. Il 23enne è in attesa dell'udienza di convalida.