Domenica 13 Maggio 2018, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 12:26

I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno rinvenuto un fucile a pompa calibro 12 trovato carico con quattro cartucce in un'aiuola di via Settetermini nei pressi dell’Isolato 10 del rione di edilizia popolare chiamato Piano Napoli, zona ove gli affari illeciti sono ritenuti sotto il controllo del clan camorristico dei Limelli-Vangone.L'arma verrà inviata al Racis di Roma per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue e o intimidazione.