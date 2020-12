In alcune aree di Bacoli, dissesti sulla rete viaria a seguito delle piogge incessanti che per giorni hanno colpito il comprensorio. Smottamenti a Miseno, in via Faro, in via Torre di Cappella e via Petrarca.

In talune zone è stato necessario delimitare la strada. Situazione critica nelle periferie di Fusaro, Cuma, Cappella dove parte della carreggiata rientra nel comune di Monte di Procida. Buche e squarci si susseguono. Sos da molti automobilisti. In tanti hanno subito danni alle vetture, bloccate in tombini divelti o fenditure del manto stradale. Per alcuni ruote squarciate e parti meccaniche danneggiate.

LEGGI ANCHE Covid, il record più triste: 993 morti, Italia ai primi posti nella Ue: doppiate Francia e Spagna

Non sono previsti risarcimenti. Dal locale ente pubblico spiegano che «bisogna intentare una causa giudiziale, altrimenti non è prevista alcuna copertura per i costi sostenuti». Nonostante i danni non siano attribuibili alla guida dell'automobilista, ma allo stato delle strade, fatiscenti da anni. Non è sufficiente una richiesta di risarcimento corredata da documentazione fotografica e da ricevuta di pagamento. «In ogni caso è necessario rivolgersi ad un legale», spiegano dal Comune. Con una spesa che supera quella sostenuta per riparare la vettura.

La rete viaria, di fatto, in alcune zone presenta rischi per automobilisti e centauri. La pioggia incessante ha causato anche l'allagamento di molti tratti. Un fiume in piena via Ottaviano Augusto, via Lungolago e via Giulio Cesare dove per ore è stato impossibile spostarsi, uscire o rientrare a casa. Il livello dell'acqua piovana, misto ai liquidi che fuoriescono dai tombini, raggiunge diversi centimetri. Innumerevoli i disagi. L'altra sera auto in panne e traffico bloccato al Fusaro. Proteste e reclami, corredate da video e immagini, anche sui social network. Dai cittadini e dai comitati civici, tra cui il coordinamento delle periferie, la richiesta di azioni risolutive.



In questi giorni caratterizzati dall'allerta meteo, si è reso necessario l'intervento degli agenti di polizia municipale e dei tecnici del Comune. Per fronteggiare le criticità determinate dal cattivo tempo, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ieri ha siglato un protocollo di collaborazione con la protezione civile Falco. Una sinergia per «affrontare più velocemente ed in modo più capillare i disagi causati dal maltempo afferma il primo cittadino di Bacoli - frane, allagamenti, tombini saltati. Oltre che a supportare le azioni per valorizzare e controllare il territorio in questa pandemia. Dal monitoraggio in città circa l'utilizzo della mascherina, passando per il controllo per evitare gli assembramenti conclude Della Ragione - Attraverso l'utilizzo di automezzi e grazie all'azione di volontari».



© RIPRODUZIONE RISERVATA