Bus a Napoli, la solidarietà di de Magistris e Panini all'autista ferito dal lancio di bottiglie

«Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, l'assessore ai trasporti e la giunta comunale tutta esprimono vicinanza e solidarietà ad Antonio D'Aniello, ferito in modo serio in piazza Municipio da una banda di criminali che hanno dato l'assalto all'autobus della linea R2» si afferma in una nota del Comune.

LEGGI ANCHE Autista ferito: «Soccorso dai passeggeri, nessuno ha voluto lasciarmi»

«La solidarietà a lui, giovane lavoratore interinale, e a tutti quei colleghi che devono fare i conti con tensioni di varia natura fino ad arrivare ad un vero e proprio assalto ad un mezzo pubblico. Ci auguriamo che le indagini già in corso individuino rapidamente i responsabili ai quali la giustizia applicherà le giuste sanzioni. Incontreremo Antonio nei prossimi giorni, assieme alla direzione di Anm, per testimoniare anche fisicamente che chi lavora e chi lavora per la città deve essere tutelato, sempre e comunque. Anche di questo parleremo e decideremo con Anm», il commento del primo cittadino e del vicesindaco Enrico Panini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA