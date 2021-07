Caivano, continuano i controlli dei carabinieri: scoperto in un terrazzo un impianto di videosorveglianza

I carabinieri della compagnia di Casoria, insieme a quelli delle compagnie del gruppo di Castello di Cisterna e del reggimento Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio di controllo del territorio a Caivano. I militari, nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli, hanno controllato 60 veicoli e identificato 83 persone, 30 di queste sono pregiudicate.

Diverse le perquisizioni e i controlli a persone sottoposte a misure detentive. Durante il servizio, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato sei telecamere e due trasformatori collegati fra loro.

Le apparecchiature di “vigilanza” erano in un terrazzo condominiale presso la scala C delle palazzine Iacp, a via Circumvallazione ovest. Bisogna sottoloneare che l'attività di videosorveglianza è particolarmente invasiva. Per questo motivo il Garante per la privacy ha fissato alcuni principi che devono essere sempre rispettati.