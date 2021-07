Caivano, il sindaco Falco fa dietrofront e ritira le sue dimissioni

Il sindaco di Caivano Enzo Falco ha ritirato le sue dimissioni, presentate lo scorso 15 giugno.

La decisione è stata comunicata attraverso una conferenza stampa nella quale la fascia tricolore ha spiegato i motivi del suo dietrofront.

“In questi giorni - precisa il capo dell’esecutivo locale - c’è stato il chiarimento tra le forze politiche di maggioranza che ha dato buon esito e, pertanto, sono state ripristinate le condizioni di fiducia di tutte le forze politiche con il sottoscritto”.

Il suo clamoroso forfait era arrivato all’indomani del mancato “golpe” da parte di ben 14 consiglieri comunali su 24, che si erano recati da un notaio per sfiduciare il primo cittadino e per far sciogliere così anticipatamente il civico consesso con le loro dimissioni in massa.

Ma le conta delle firme si fermò soltanto a quota 11, senza raggiungere il previsto quorum di almeno 13 adesioni. Attualmente Falco è sostenuto da una coalizione di centrosinistra con Pd, Italia Viva, Noi Campani, M5S e Articolo Uno.

“Ora - chiosa il sindaco - l’obiettivo primario è quello rilanciare senza soluzione di continuità l’azione amministrativa, rafforzarla e imprimendo una forte accelerazione al lavoro svolto in questi primi 10 mesi di attività al Comune ”.