Camorra, il boss Luigi Moccia assolto: cancellata condanna a 20 anni

Assolto in Appello, con una sentenza che ribalta la condanna di primo grado. Nel giro di meno di due anni, cambia la posizione dell’uomo indicato dalla Procura di Napoli come boss di una dinastia familiare che si sarebbe evoluta nel corso degli ultimi trenta anni.

Una ricostruzione quest’ultima, che ora fa i conti con il verdetto di appello: in sintesi Luigi Moccia è stato ritenuto estraneo alle accuse di aver controllato interessi di famiglia a partire dal 2016, dopo essere ritornato in libertà. In primo grado era stato condannato a 20 anni. Difeso dai penalisti Gennaro Lepre e Saverio Senese, Luigi Moccia è stato considerato estraneo alle accuse.

Assoluzioni anche per l’imprenditore incensurato Domenico Liberti (era difeso dai penalisti Edoardo Cardillo, Domenico Ciruzzi e Giuseppe Cervone), che ha dimostrato la completa estraneità alle accuse; e per Pasquale Puzio (difeso dall’avvocato Annalisa Senese), a sua volta ritenuto in fase di indagine di essere un promotore dell’organizzazione.