Camorra, l'omicidio del meccanico Luigi Galletta: arrestato Ciro Contini

Omicidio, detenzione e porto illegale di armi. Sono queste le accuse che hanno portato stamattina la squadra mobile della questura di Napoli a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Ciro Contini.

Le indagini svolte dalla polizia di stato, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia presso il tribunale di Napoli, hanno documentato la violenta contrapposizione tra il clan Sibillo ed il clan Buonerba/ Mazzarella per la supremazia e il controllo degli affari illeciti sul territorio urbano di Forcella, della Maddalena, di via dei Tribunali e, più in generale, sull’area dei I Decumani.

Contini avrebbe aggredito violentemente Luigi Galletta e, dopo appena tre giorni, lo avrebbe ucciso, il 31 luglio 2015, all’interno dell’officina meccanica dove svolgeva l’attività lavorativa.

Secondo la ricostruzione del G.I.P. l’agguato omicidiario ai danni di Galletta è da collocarsi nel contesto del conflitto in atto tra il clan Sibillo ed il clan Buonerba/ Mazzarella.

Secondo quanto acclarato dalle immagini, l'omicidio sarebbe stato commesso da esponenti del clan Sibillo in quanto la vittima, estraneo al contesto camorristico, si sarebbe rifiutato di fornire informazioni sul cugino Crisculo Luigi, schieratosi, invece, con il gruppo antagonista dei Buonerba/ Mazzarella.

Per tale omicidio era già stato condannato l’esecutore materiale Napoletano Antonio, minorenne all’epoca del fatto.