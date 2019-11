Giugliano, abbandono di rifiuti denunciate sette persone

Controlli ambientali su abbandoni di rifiuti e mancata differenziazione a Giugliano: sette denunciati. Controlli della polizia municipale contro i pirati del sacchetto e che a non differenzia i rifiuti. Aperte e controllate le buste che sono state trovate tra via Epitaffio e via Per Barracano. Grazie alle tracce lasciate nei sacchetti, è stato possibile risalire a due persone.



Nel corso di altri controlli, sono state multate altre due persone, un intero condominio ed un’attività commerciale in via Starace-l nel Parco Sette Pini. Infine, multati un condominio in via Colonne. Ultimo aggiornamento: 10:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA