Campus della salute sul lungomare di Napoli, ecco il programma

Si inaugura giovedì 7 ottobre alle 15 il Campus della salute: ospedale da campo, sport e solidarietà allestito fino a domenica 10 ottobre sul lungomare di Napoli, all'altezza della rotonda Diaz. Oltre cento tra medici, esperti e volontari: professionisti dell’Università Federico II insieme con numerose strutture private e all'associazione Farmaciste insieme garantiscono la possibilità di migliaia di visite ad esempio in endocrinologia, senologia, nefrologia, ortopedia, dermatologia, gastroenterologia, cardiologia e tante altre.

Venerdì 8 arriva anche il camper del progetto Satwork: laboratorio mobile, dotato di tecnologie Satcom e Navsat, per screening rapidi sul Covid-19. Un progetto possibile grazie alla collaborazione delle aziende Kell srl, Euro.Soft e Srl Mapsat Srl e che ha come partner scientifico la cattedra Unesco – Federico II “Educazione alla Salute e allo sviluppo sostenibile” e partner tecnologici Technogenetics S.r.l. e GeneGis GI S.r.l. Tantissimi anche i testimonial: artisti e scienziati, imprenditori e sportivi insieme per promuovere la prevenzione. Previsti anche corsi di pronto soccorso.

In serata spettacoli: un lavoro di Maurizio de Giovanni interpretato da Paquito Catanzaro e Gabriella Vitiello, poi Paolo Caiazzo, Patrizio Oliva, Rosaria De Cicco, Ernesto Lama, Francesca Maresca, Monica Sarnelli, Emilia Zamuner, Alessandro Incerto tra i protagonisti. È prevista inoltre la seconda edizione del premio Salus Ars con la direzione artistica di Sabina Pecorella, oltre a un premio dedicato allo Sport promosso direttamente da Tommaso Mandato. La mattina, invece, i Caffè letterari con presentazione di libri e spazio agli amici a quattro zampe con un camper del servizio veterinario per apporre microchip ai cani che hanno un padroncino. Domenica mattina, infine, la passeggiata della prevenzione.

Annamaria Colao è coordinatore scientifico e promotore del Campus, Tommaso Mandato, presidente di Sportform, organizzatore della manifestazione: