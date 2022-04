Passeggeri campani bloccati a Sharm el-Sheikh dopo cancellazione del volo: «Siamo disperati»

Da lunedì pomeriggio è iniziato l'incubo per un gruppo di circa 200 passeggeri che sarebbero dovuto rientrare in italia dopo una vacanza da Sharm el-Sheikh. Un guasto all'aereo ha costretto alla cancellazione del volo per Napoli e ha obbligato il gruppo di turisti quasi tutti campani a sistemazione provvisorie.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Nuovo ospedale Santobono, via al progetto a Ponticelli GLI ILLECITI Villaricca, illeciti su edilizia e commercio: partono i primi... LA CYBERTRUFFA Napoli, truffatori informatici con la tecnica dello smishing: due...

Del caso se ne sta occupando anche il console italiano: «Siamo disperati - dice uno dei vacanzieri - abbandonati a noi stessi e senza alcun tipo di assistenza. Ho finito anche le pillole per la pressione pensando di rientrare lunedì a Napoli. Qualcuno ci dia assistenza».