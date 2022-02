Capri, schiarita sul fronte trasporti bus: c'è la mediazione del prefetto

Durante l’assemblea permanente che oggi è ancora in corso, e che tiene fermi in garage gli autobus dell’ATC l’azienda trasporti Campania che gestisce il trasporto pubblico su gomma a Capri, i due rappresentanti Regionali Adolfo Vallini e Marco Sansone hanno firmato un documento inviato al Prefetto, alla Città Metropolitana di Napoli, al Presidente De Luca, e ai sindaci di Capri ed Anacapri, Marino Lembo e Alessandro Scoppa ed altri enti interessati al sistema trasporti Campania con la richiesta di un incontro urgente con i rappresentanti dell’ATC per il mancato pagamento del mese di dicembre, tredicesima e gennaio da cui è scaturita la necessità di riunirsi in assemblea permanente che continuerà fin o a quando il Prefetto di Napoli con estrema urgenza convocherà un nuovo incontro con l’azienda nel tentativo di effettuare un suo ulteriore intervento di mediazione per risolvere positivamente la vertenza.

APPROFONDIMENTI ITALIA Capri, schiarita sul fronte trasporti bus IL CEMENTO SELVAGGIO Abusivismo a Capri, condannati imprenditori e il capo... IL CASO Capri, autisti e meccanici Atc senza stipendio: stop al servizio

Un documento similare è stato inviato stamattina anche da parte dell’Azienda ATC al Prefetto di Napoli, ai sindaci isolani, al Presidente De Luca, alla Città Metropolitana, e ai sindacati firmato dall’Amministratore Alberto Villa in cui chiede alle organizzazioni sindacali di sospendere la protesta in corso e ripristinare il servizio di trasporto pubblico in attesa della convocazione del Prefetto per “Un eventuale risoluzione positiva nei confronti dei lavoratori”.

Sulla vertenza in corso si intravede una schiarita in un documento dell’azienda con l’annuncio del pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell’ATC, invitandoli a sospendere l’assemblea e l’astensione dal lavoro. Sull’atro fronte i rappresentanti sindacali hanno dichiarato che l’assemblea sarà sospesa dopo che l’accordo e anche le prospettive future verrà firmato alla presenza del Prefetto, ai vertici dell’azienda e i rappresentanti sindacali delle sigle che hanno aderito all’assemblea.