Capri, il forte vento abbatte albero nei pressi della Piazzetta

Capri - Il vento che da ieri ha investito l’isola di Capri con forti e improvviso raffiche ha abbattuto in via Longano uno dei tanti alberi che adornano le viuzze di Capri, a pochi metri dalla Piazzetta. Fortunatamente viste le pessime condizioni di tempo, nessuno passava per cui la pianta è caduta senza fari danni a cose e persone ma privando del verde una delle caratteristiche stradine del Centro Storico. L’albero è stato immediatamente rimosso dal personale della Capri Servizi sotto gli occhi curiosi dei pochissimi passanti fra cui alcuni turisti che attraversavano una Piazzetta deserta per rientrare in albergo appena smesso il violento temporale caratterizzato da vento a raffiche e bombe d’acqua.



Ultimo aggiornamento: 17:22

