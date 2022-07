Grotta Azzurra a Capri, il tuffo proibito di una influencer diventa virale

Il tuffo proibito nelle acque della Grotta Azzurra, il ninfeo di Tiberio, l’antro museo che attrae migliaia e migliaia di visitatori da tutte le nazioni. Ancora una volta è stato profanato da una turista influencer e designer di gioielli napoletana.

Rossella Catapano, con 82mila followers su Instagram, che ha postato lei stessa sul suo profilo le immagini del bagno e la nuotata nelle acque della Grotta più azzurra che mai. Commentando la nuotata con le parole postate insieme alle foto sul suo profilo: «La magia della Grotta Azzurra. Posso andarci un milione di volte… L’emozione non cambia! È fantastica».

APPROFONDIMENTI ITALIA Grotta Azzurra, il tuffo proibito di una influencer diventa virale in... IL RICORDO Capri in lutto per la scomparsa di Ivana Trump LE VACANZE Costiera presa d'assalto dai Vip: arriva la famiglia di Kobe... LA CURIOSITÀ Katy Perry star a Capri per lo spot Dolce e Gabbana di Sorrentino

La notizia non poteva passare inosservata ed a renderlo noto è stato il Consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che immediatamente ha comunicato anche alla Guardia Costiera stigmatizzando l’episodio che è avvenuto in questa ultima calda settimana: «Influencer napoletana si tuffa davanti a tutti nella Grotta Azzurra dove è assolutamente vietato fare il bagno e pubblica tutto sui social - ha scritto Borrelli di Europa Verde - Questi fatti vanno colpiti con durezza». «Questa misura - continua Borrelli - è assolutamente necessaria per fare in modo che quest’autentica meraviglia della natura possa preservarsi in tutta la sua bellezza. Nella Grotta Azzurra è semplicemente impossibile fare il bagno: c’è un viavai continuo di imbarcazioni autorizzate. Incurante di tutto ciò l'influencer disegnatrice di gioielli e rampolla di una famiglia che opera in questo settore si è voluta fare il bagno nel sito vietato e si anche fatta riprendere per pubblicare tutto sui social. Bisogna dire basta. Ed è per tale motivo che abbiamo segnalato subito alla Guardia Costiera questa ennesima bravata ad opera di influencer o testimonial che si fanno riprendere mentre violano le regole e le leggi».

Intanto le foto e i video della bella designer napoletana hanno fatto il giro del web facendo aumentare notevolmente i clic al suo profilo Instagram, ma la denuncia di Borrelli e il clamore dei social hanno fatto immediatamente scattare l’attenzione delle autorità marittime tanto che la Guardia Costiera di Capri ha aperto un fascicolo acquisendo immagini su uno degli ennesimi episodi di violazioni che disciplinano l’ingresso e la visita della Grotta Azzurra. Facile a questo punto immaginare una maxi multa da 2.064 euro.