Capri, turisti in moto violano la Piazzetta (e dribblano la multa)

Una coppia di giovani statunitensi, che al suo arrivo a Capri giovedì sera ha noleggiato a Marina Grande un motorino 50, è riuscita, senza tener conto dei rigidi divieti sulla circolazione di qualsiasi mezzo a motore nel centro storico, a compiere indisturbata una scorribanda notturna, violando addirittura la Piazzetta per introdursi in via le Botteghe e continuare la corsa fino alla ripida salita di via Tiberio. Tutto questo nonostante la forte tempesta che a partire dalle 20 si era abbattuta sull'isola. La scena è stata filmata da alcuni cittadini e postata su Facebook, ma nessuno ha bloccato i due centauri, che ieri mattina alle 6.30 sempre a bordo del loro scooter hanno riattraversato la Piazzetta scendendo da Tiberio ed hanno abbandonato il mezzo a Piazzale Europa, forse per un bagno mattutino.

Durante la loro assenza i poliziotti della Municipale, che avevano già visionato le telecamere della ZTL ed erano alla ricerca dello scooter, lo hanno rimosso dal punto in cui era stato lasciato, con l'obiettivo di spingere i due a presentarsi al Comando per chiederne la restituzione. Al loro posto, però, in tarda mattinata è arrivata la telefonata del gestore dell'agenzia di noleggio, che ha comunicato che i due cittadini stranieri erano ripartiti, forse impauriti dal tono con cui erano stati redarguiti dall'esercente informato via social della loro bravata. Che resterà impunita, dal momento che i due non avevano lasciato, al momento di noleggiare il motorino, i loro documenti: impossibile risalire ai loro indirizzi. Salata invece la multa scattata per il noleggiatore.