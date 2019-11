Napoli, notte di controlli dal Vomero a San Giovanni: cinque giovanissimi denunciati, sequestrati coltelli

Notte di controlli dei carabinieri tra Napoli Est e i quartieri Vomero e Avvocata. Tre le denunce a San Giovanni a Teduccio: si tratta di un parcheggiatore abusivo «beccato» nei pressi di un supermercato in via Vesuvio per la seconda volta negli ultimi 15 giorni e di due soggetti sorpresi in stato di evasione nel corso dei controlli a tappeto agli arrestati in regime domiciliare.



In via Ravello, nel contare di un condominio, i carabinieri hanno sequestrato due munizioni calibro 9. Poco lontano, i carabinieri hanno perquisito un uomo trovandolo in possesso di una stecca di hashish: i militari lo hanno identificato e segnalato alla prefettura di Napoli. Sono stati elevati verbali per 8.200 euro a conducenti fermati alla guida di veicoli sottoposti a sequestro o non coperti da assicurazione. Sono 175 le persone identificate: un terzo è risultato avere precedenti penali o di polizia.



Al Vomero, invece, i carabinieri hanno ripetuto i controlli delle scorse settimane avvalendosi del metal detector. Nella stazione metro Vanvitelli hanno scoperto due giovani in possesso di coltelli. Un 19enne di Marano ne aveva con sé uno con la lama di 8 centimetri mentre un 15enne di Poggioreale aveva addosso un coltello a serramanico con lama della stessa lunghezza: entrambi sono stati denunciati per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.



Nella stessa stazione i carabinieri hanno inoltre sequestrato un tirapugni a carico di ignoti: qualcuno lo aveva abbandonato prima di essere perquisito con il metal detector. In via Scarlatti, via Giordano e in piazza Medaglie d'oro i militari dell'Arma hanno inoltre scoperto quattro giovani consumatori di droga, tutti tra i 19 e i 23 anni che sono stati trovati in possesso in totale di 2 grammi di marijuana, 1,5 di hashish e mezzo grammo di cocaina. La droga è stata sequestrata mentre i ragazzi segnalati alla prefettura di Napoli.



Sempre nel quartiere Vomero i carabinieri hanno anche contestato violazioni al codice della strada per 1.600 euro. Sono stati scoperti otto conducenti di scooter che scorrazzavano senza patente oppure su scooter non assicurati o non revisionati.



In piazza Monteoliveto, infine, sono stati scoperti tre giovani in possesso di modiche dosi di droga: per tutti è scattato il sequestro della sostanza e la segnalazione al prefetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA