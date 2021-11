Furto in banca nella notte a Casoria, in provincia di Napoli. I Carabinieri sono intervenuti in via Marconi dove poco prima i ladri avevano infranto la vetrina e portato via la cassa continua presente all'interno dell'istituto di credito. Sono in corso indagini da parte dei militari che acquisiranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza.