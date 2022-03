Casoria, uomo fuori di sé rovescia la cabina fototessera di via Marconi

Una cabina per fototessera sdraiata su di un lato sul marciapiede in via Marconi. Casoria si è svegliata così, nella strada principale per il passeggio, collegata a via Principe di Piemonte. In realtà l’episodio si è verificato ieri pomeriggio. Le prime reazioni al risveglio associano l’accaduto ad un gesto vandalico, per arrivare a rovesciare una delle più storiche cabine fototessera, molti ipotizzano che sia stata necessaria più di una persona per ribaltarla completamente. Sui social arriva lo sdegno e soprattutto il senso generale di indifferenza, si fa appello alla supervisione di videocamere, e in tanti additano l’episodio a scorribande di giovanissimi: «Questa struttura è molto pesante e come minimo ci saranno voluti una decina di ragazzi, inoltre avrà fatto molto rumore. Ma nessuno ha visto o sentito nulla ovviamente», scrivono sulle pagine social dedicate alla città. Invece a compiere il gesto è stato un solo uomo, intorno all’ora di pranzo. Arrivano le prime testimonianze dell’accaduto, dagli esercizi commerciali della zona e da alcuni che hanno visto dal balcone un uomo che da solo, con un bastone ha prima colpito suppellettili all’esterno tra il tabaccaio e la farmacia di fronte e poi si si è scagliato contro la macchinetta, riuscendo a scaraventarla per terra. Sono stati allertati sul posto i carabinieri.

L’uomo, probabilmente fuori di sè, senza motivo si era accanito contro la macchinetta ed altri arredi urbani, per poi allontanarsi lungo via Principe di Piemonte.