Falso in bilancio e altri reati di natura fiscale sono contestati al titolare della rivendita auto, che ha sede a Castellammare. Le violazioni sono emerse durante un accertamento fiscale da parte dei finanzieri, che hanno scoperto il meccanismo che dal 2016 avrebbe permesso all'autosalone di poter avere prezzi migliori nei confronti della concorrenza.



Individuati fondi in contanti e conti correnti, sono finiti sotto sequestro anche diversi veicoli e quote partecipative in altre società.

Martedì 19 Marzo 2019, 10:41

Castellammare. Fatturava solo in parte il prezzo di vendita delle auto, incassando il resto in nero. I finanzieri del gruppo di Torre Annunziata e della compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito un sequestro da 3 milioni di euro nei confronti di un autosalone stabiese.