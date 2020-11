«Castellammare, niente luminarie ma soldi per le famiglie indigenti»: parte la campagna social

Il Comune prevede un bando per le luminarie e i cittadini, e le associazioni, in testa la Cps(comunità promozione e sviluppo) lanciano una petizione e campagna social per evitar di spender soldi pubblici per le luci di Natale. Succede a Castellammare di Stabia, e le firme aumentano di ora in ora.



Una cifra che andrebbe investita, in tempi di covid e restrizioni, per regalare un Natale sereno alle famiglie in difficoltà economica aiutando quanti vivono il disagio del trascorso lockdown e il rischio contagio anche con difficoltà lavorative, a detta di tanti. Nonostante le spiegazioni del sindaco Gaetano Cimmino che sulla sua pagina fb invece vede nel progetto per abbellir la villa un modo per esorcizzare e allontanare le ombre nere del virus che ha raggiunto quasi quota 1000 ammalati.

Per firmare si può cliccare qui.

