Cavalieri del lavoro, Mattarella nomina il prof contagiato di Ischia e il super pizzaiolo di Caiazzo

Tra i Cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella c'è anche il professore ischitano Ambrogio Iacono che pur, affetto da coronavirus, ha continuato a insegnare ai suoi alunni in teledidattica dal letto dell'ospedale Rizzoli, dove è stato ricoverato per alcune settimane. «Non pensavo a tutta questa eco - ha dichiarato Iacono - Sono particolarmente onorato da questa nomina che considero un riconoscimento a tutti quelli che in questa emergenza hanno avuto gesti di solidarietà e di impegno verso il prossimo e la dedico alla memoria dei miei nonni, un esempio per me di serietà e impegno quotidiano». Il suo caso fu elogiato pubblicamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno. Tra questi c'è il professor Iacono - disse il premier in quell'occasione - Colpito dal Covid-19, continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto dell'ospedale. Grazie Professore: i suoi studenti saranno fieri di lei».

Onorificenza al Quirinale anche per Franco Pepe, il pizzaiolo di Caiazzo che, costretto a chiudere la sua pizzeria nel Casertano, ha preparato pizze e biscotti per i poveri e gli anziani in difficoltà organizzando anche una raccolta fondi per l’ospedale di Caserta.

Ultimo aggiornamento: 13:06

