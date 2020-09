Napoli, cementate le strade della Pignasecca: «Porre fine a questo scempio»

Cementificato il manto stradale in via Pasquale Scura. Uno scempio sul basolato della strada che serve a facilitare il posizionamento dei tavoli e delle sedie dei locali della strada. La denuncia è del coordinatore cittadino Michele Onorato dei circoli «insieme per il Meridione».

«A guardare queste immagini – scrive sui social Michele Onorato - si rimane basiti guardando questa strada a ridosso del rione della Pignasecca - che appartenente alla seconda municipalità a pochi passi da via Toledo. Hanno cementificato il manto stradale per facilitare la posizione di tavoli e sedie. Questo certifica la resa delle istituzioni cittadine». Per l’esponente di “Insieme per il Meridione” «Proprio nella Seconda Municipalità ci sono alcuni candidati alle prossime elezioni regionali ed è impensabile che nessuno intervenga su questo scempio urbanistico». E conclude: «Noi confidiamo che a breve si ponga fine a questo scempio e si ripristini lo stato dei luoghi».

Ultimo aggiornamento: 14:06

