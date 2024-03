Basolato del centro storico, tutto da rifare. Entro fine anno. Per scongiurare infiltrazioni nelle abitazioni e pericoli per l’incolumità di pedoni e ciclisti. Ad annunciarlo l’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Marzo, durante il question time di ieri pomeriggio al Comune, in risposta ad una interrogazione del capogruppo di Fdi, Paolo Santonastaso, che chiedeva lumi sui tempi e sulle modalità di intervento alla luce dei numerosi incidenti registrati negli ultimi mesi tra via San Carlo, via San Giovanni, piazza Duomo, via Ferrante e via Mazzocchi.

«Quelle citate sono solo alcune strade del centro storico - fa notare nel suo intervento il consigliere di opposizione - che rappresentano un pericolo costante per chi si sposta a piedi o sulle due ruote. Tra sprofondamenti e avvallamenti dovuti alla scarsa manutenzione e anche ad alcuni lavori di scavo eseguiti male, gran parte del basolato è ridotto infatti in condizioni pietose».

La soluzione per l’assessore Marzo è riposta nell’accordo quadro triennale sulle manutenzioni, del valore di quasi due milioni e mezzo di euro, che sarà affidato a breve. «Il prossimo 4 aprile - spiega - sapremo quante società hanno partecipato al bando. Quella che si aggiudicherà i lavori dovrà garantire anche il ripristino del basolato di tutto il centro storico. È scritto nel capitolato. Dovranno rimuovere le zanelle rotte e sostituirle, sigillare le fughe e colmare le buche. È stato appostato un importo di circa 450mila euro per questi interventi. L’obiettivo è completare il lavoro entro dicembre». Tra le strade coinvolte anche via Pollio, via Crispo, via Sant’Antida e corso Trieste. All’ordine del giorno poi una interrogazione del consigliere di Forza Italia, Donato Aspromonte, sull’emergenza sicurezza nelle frazioni di San Leucio e Vaccheria.

«Quando verranno attivate le telecamere di videosorveglianza? - chiede il consigliere - e soprattutto perché non si prolunga di qualche ora il pattugliamento serale della Polizia locale che attualmente termina alle ore 22? Residenti e commercianti sono preoccupati per i frequenti furti e chiedono una maggiore attenzione da parte del Comune sul caso».

«Gi agenti di Polizia locale ora sono soltanto 62 - dice Marzo - e stanno già svolgendo straordinari pur di garantire i servizi. Per la videosorveglianza siamo a buon punto. Grazie a tre progetti approvati siamo riusciti ad ottenere i finanziamenti per circa 230 telecamere: 100 verranno posizionate nell’ambito del project financing per l’installazione della pubblica illuminazione, altre 51 rientrano nel Poc legalità mentre ulteriori 80 impianti, il cui progetto è stato appena accettato, saranno destinati al contrasto dello sversamento abusivo di rifiuti».

Sotto i riflettori anche i disagi denunciati dai residenti di via dei Cotonieri a Vaccheria per una vecchia condotta che da circa due anni fa registrare perdite che si riversano nelle cantine private. «Si tratta di un problema di carattere igienico, sanitario e ambientale - dice Aspromonte - che non può più essere rinviato in vista dell’estate».

«Ho effettuato un sopralluogo sette mesi fa - ha detto Marzo - e verificato che c’è necessità di realizzare una nuova condotta fognaria. Si tratta di un lavoro che va effettuato nell’ambito di un intervento più ampio che prevede il rifacimento di tutta la rete dei sottoservizi».