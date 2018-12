Venerdì 14 Dicembre 2018, 14:40 - Ultimo aggiornamento: 14-12-2018 14:41

Un'automobile si è ribaltata nella tarda mattinata di oggi nei sotterranei del Centro Direzionale, poco prima dell'uscita di via Aulisio. Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio Miriamo. L'automobile, una Mercedes classe A, ha colpito una vettura parcheggiata e si è ribaltata su un fianco; i due occupanti sono stati trasportati al Cardarelli ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Per rimuovere la vettura incidentata è stato necessario chiudere temporaneamente parte della carreggiata.