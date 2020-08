Auto travolge bici nel Napoletano: un ragazzo finisce in ospedale

Una tragedia sfiorata e tanta paura. Un giovane di Cicciano è stato travolto poco dopo le 21 in via Sandro Pertini nell'area nord dell'ex città della pasta. La vittima era in sella alla sua bici da passeggio quando un'auto lo ha urtato lateralmente facendogli perdere l'equilibrio e facendolo rovinare a terra. L'investitore ha proseguito la sua corsa, mentre il giovane è stato soccorso dai primi testimoni e da alcuni passanti. Subito dopo è arrivata l'ambulanza che ha trasportato il malcapitato all'ospedale di Nola. I residenti di via Pertini sono furiosi: "Questa strada è diventata una rampa di lancio: le auto e le moto sfrecciano a tutta velocità e nessuno controlla. Anche questa volta è stato evitato il peggio". © RIPRODUZIONE RISERVATA