I “Me contro Te” a Napoli: incontro con i fan al The Space Cinema

S’intitola “Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania” ed è il nuovo film di Luì e Sofì, duo amatissimo dai più piccoli.

Il film uscirà giovedì 19 ottobre in tutti i multisala del circuito The Space Cinema. Inoltre, nel primo giorno di programmazione i Me Contro Te incontreranno i fan presso il The Space Cinema di Napoli.

Dopo l’apertura delle prevendite, alcuni orari erano già sold out e ora restano ancora pochi posti prima dello spettacolo delle ore 18.

“Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania” racconta l’avventura di Halloween più divertente di sempre: Viperiana, Perfidia e la banda dei Malefici tramano nell’ombra e mirano a distruggere il mondo intero, oscurando il Sole con il prezioso diamante delle paure.

Ma il diamante è nascosto in un posto davvero spaventoso: il Castello del Conte Dracula in Transilvania.

Sofì, Luì, Chicco, Tara e Ajar partono così per la Transilvania, dove affronteranno il Conte Dracula in persona, il suo fedele servitore Patumièr, e sua figlia Ombra.

Il gruppo di amici sfiderà le proprie paure e realizzerà che le diversità sono un valore e non un limite, ma soprattutto non bisogna mai temerle.

È possibile acquistare i biglietti per “Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania”, con il saluto in sala di Luì e Sofì, sul sito ufficiale di The Space Cinema: https://www.thespacecinema.it/film/me-contro-te-vacanze-in-transilvania.

Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.