Asteroid City in anteprima al The Space Cinema di Napoli

Presentato in concorso al festival di Cannes di quest’anno, “Asteroid City” è l’ultimo e atteso film di Wes Anderson, che arriverà nelle sale italiane il 28 settembre per Universal Pictures Italia.

In occasione della settimana della ricerca, in programma in tutta Europa dal 25 al 29 settembre, e che si concluderà con la notte Europea dei ricercatori, martedì 26 settembre, al The Space Cinema di Napoli, si terrà un’anteprima speciale di “Asteroid City”.

L’incasso della serata sarà interamente devoluto in beneficenza all'Istituto Nazionale Tumori IRCSS - Fondazione Pascale, uno degli Istituti italiani più importanti per la cura e la ricerca oncologica.

Un’occasione unica per vedere un film molto atteso e contemporaneamente contribuire alla ricerca.

“Asteroid City” è ambientato nel 1955, in una remota cittadina nel deserto in cui si tiene un convegno di astronomia chiamato Junior Stargazer. L’evento attira gli aspiranti scienziati di tutto il Paese, desiderosi di presentare le proprie invenzioni. In questo scenario, fa però il suo ingresso un extraterrestre e il governo degli Stati Uniti, allarmato dalla presenza aliena, mette tutti i presenti in quarantena, costringendo personalità diverse a convivere e a tessere legami inaspettati. Nel cast vi saranno attori come Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bryan Cranston e Margot Robbie.

È possibile acquistare i propri biglietti per l’anteprima napoletana di “Asteroid City” nell’apposita sezione del sito ufficiale di The Space Cinema QUI oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.