Circumvesuviana Napoli, guasto ai passaggi a livello: ritardi e soppressioni

Problemi ai passaggi a livello: ritardi e soppressioni lungo una tratta della Circumvesuviana.

Altra giornata di disagi per gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite dall'Ente Autonomo Volturno. Da questa mattina infatti ci sono problemi alle barriere poste lungo la tratta Scafati-Poggiomarino: questo sta provocando ritardi e parziali annullamenti delle corse dirette o provenienti da Poggiomarino. Ad ora risultano rallentamenti pari anche trenta minuti nelle corse, a partire dalle prime della mattinata.

Inoltre, il treno delle 7:02 da Napoli per Poggiomarino, è stato soppresso da Pompei a Poggiomarino e quello delle 7:42 da Poggiomarino per Napoli è stato soppresso da Poggiomarino a Pompei. Stessa sorte (ma limitazione prevista a Scafati) per i convogli programmati alle 8:14 da Napoli per Poggiomarino e delle 8:54 da Poggiomarino per Napoli.