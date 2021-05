Un mese fa, in un video pubblicato sui social, Felicia Vitiello aveva annunciato di essersi risvegliata dal coma grazie all'intercessione di Padre Pio. Un miracolo voluto dal Santo di Pietrelcina, secondo la 30enne di Gragnano, che per oltre un mese aveva lottato per la vita per le conseguenze di un intervento di chirurgia estetica.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati