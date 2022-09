Comune di Napoli, bonus taxi: possibile proroga o fondi dirottati

Assieme all'assessore del Comune di Napoli, Luca Trapanese, la commissione Politiche sociali, presieduta da Massimo Cilenti, ha proseguito la discussione sui buoni taxi, iniziata nella scorsa riunione. Su 1226 domande, sono stati erogati 1150 bonus e non sono giunte lamentale sul funzionamento dell'app da parte degli utenti. Al contrario, si è registrata invece una certa resistenza da parte degli operatori nel garantire la fruizione dei buoni, nonostante la gran parte delle loro richieste sia state accolte.

Nel corso della discussione, sono intervenuti la consigliera Iris Savastano (FI) e i consiglieri Sergio Colella (Manfredi Sindaco) e Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco), è emersa la necessità di non perdere i fondi, disponibili fino al 31 dicembre, chiedendo una proroga o reindirizzandoli per altre attività sociali, come il trasporto scolastico dei bambini con disabilità. Tali proposte saranno oggetto di approfondimento da parte del servizio competente. Infine, è stata sottolineata la necessità di una comunicazione più chiara, sia per gli utenti che per gli operatori.