Controlli anti-Covid a Napoli, denunciati quattro uomini senza mascherina in un panificio

In quattro sono stati sorpresi a festeggiare senza mascherina in un panificio di via San Giuseppe dei Ruffi dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato durante un servizio di controllo nel centro storico.

I poliziotti sono entrati nel locale in cui hanno sorpreso e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 un dipendente che stava servendo cibi e bevande al tavolo e le quattro persone intente a festeggiare; disposta anche la chiusura del locale per un giorno.

